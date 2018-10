SCHIO – Posina, in corso lo sfollamento di due contrade

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

E’ in corso in questi momenti a Posina, nelle contrade Doppio e Lissa, lo sfollamento di 11 abitanti. Dovevano essere sfollate ieri ma una frana ha reso difficile impraticabile l’arrivo dei soccorsi. Da stamattina sono in azione i mezzi pesanti, con l’aiuto di Carabinieri, Croce Rossa e Soccorso Alpino. Lo sgombero deve terminare prima delle 15, quando inizierà la fase peggiore, quella di “allerta nera”.

Foto d’archivio