SCHIO – Passeggiava per la città armato di coltello da caccia: denunciato

L’intensificazione dei controlli del territorio attuato dai Carabinieri della Compagnia di Schio è indirizzata nel pattugliamento delle aree maggiormente sensibili per contrastare fenomeni di irregolarità e degrado. In tale ambito a Schio, via Santa Croce è stato denunciato alla magistratura berica, per porto abusivo di armi, D.A. 34enne romeno, residente a Schio, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato controllato mentre si aggirava con fare sospetto ed è stato trovato in possesso di un coltello da caccia della lunghezza complessiva di 42 centimetri, con una lama di 27,5 centimetri. L’arma è stata sequestrata.