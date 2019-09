Schio, partono i lavori al monumento a Rossi

In questi giorni è stato autorizzato dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali, il progetto di restauro del monumento ad A. Rossi presso il Giardino Jacquard opera dell’artista milanese Achille Alberti del 1899,composto dalla statua in bronzo, dal piedistallo e dal basamento in pietra arenaria.

L’intervento di conservazione e restauro si pone l’obiettivo di bloccare i fenomeni degradativi degli elementi architettonici e di arte applicata e di reintegrare le aree lacunose ristabilendo le valenze estetiche, restituendo così una leggibilità corretta del bene culturale.

Ogni operazione prevista, qualsiasi sia il materiale trattato, dovrà essere cautelata e calibrata in relazione a ciascuna specifica situazione.

La scelta delle finiture superficiali sarà subordinata alla predisposizione di campioni, da realizzarsi sul posto e da sottoporre all’approvazione della competente Soprintendenza

I lavori inizieranno l’ultima settimana di settembre mentre l’ultimazione delle opere è prevista entro la fine novembre 2019.