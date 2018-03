SCHIO – Papermade, prorogata al 15 aprile

Con il confortante dato di quasi 2000 visitatori, la mostra Papermade/DiCarta allestita a Palazzo Fogazzaro dal dicembre scorso, si appresta a chiudere in bellezza con una proroga fino al 15 aprile prossimo, data in cui avrà luogo anche il finissage con la performance di Silvia Lepore già prevista per il 25 marzo.

L’esibizione, che riprende il titolo della mostra “Essere a casa,this is my place” si svolgerà dunque il 15 aprile dalle 15.30 alle 19.00. I visitatori verranno coinvolti a partecipare a un’esperienza creativa e laboratoriale il cui scopo è di far emergere l’aspetto più intimo e personale del tema della mostra.

Ci sarà infile la possibilità di prenotare una visita guidata il 5 aprile.

Il 1° aprile, giorno di Pasqua, la mostra resterà chiusa.