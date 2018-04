SCHIO – Papermade chiude domenica con quasi 3mila visitatori

Con 2800 visitatori, chiude la mostra Papermade/DiCarta allestita a Palazzo Fogazzaro dal dicembre scorso, e il finissage chiude in bellezza con la performance di Silvia Lepore. L’esibizione, che riprende il titolo della mostra “Essere a casa, this is my place” si svolgerà dunque il 15 aprile dalle 15.30 alle 19.00. I visitatori verranno coinvolti a partecipare a un’esperienza creativa e laboratoriale il cui scopo è di far emergere l’aspetto più intimo e personale del tema della mostra. La terza biennale internazionale delle opere di carta, curata dall’artista Valeria Bertesina, con un’esposizione collettiva, ha compreso realizzazioni diverse, come stampe d’arte, libri d’artista e istallazioni. La mostra ha presnetatoopere di artisti provenienti da tutto il mondo (in particolare dal Portogallo) per indagare il concetto sempre più ampio e soggettivo di “casa” e quello correlato di identità personale e collettiva“