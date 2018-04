SCHIO – Ospedale di Santorso e primariati, la risposta del Sindaco

Dopo la comunicazione dell’ing. Marco Tolettini, presidente della Commissione consiliare Studio e ricerca servizi socio sanitari, anche il Sindaco di Schio Valter Orsi desidera rinforzare la posizione propria e degli altri sindaci del territorio a proposito della questione dei primariati del Comune di Santorso e in generale sul ruolo dell’Ospedale medesimo e dei servizi erogati. “Ben vengano le rassicurazioni del Direttore Generale Mantoan sui primariati dell’Ospedale di Santorso” dichiara Orsi “già oggetto di discussione in sede di esecutivo e sulle quali non avevo mancato di ragguagliare la commissione. È un segno che il lavoro fatto dai Sindaci ha acceso un riflettore di attenzione sui temi che ci stanno a cuore. Ora attendiamo l’ulteriore passaggio previsto da questa riforma, che andrà a formulare le schede ospedaliere e la definizione dell’assetto dei servizi delle strutture sanitarie in campo. Sarà lì che andrà a concentrarsi da adesso il nostro impegno e continua ad essere importante lavorare uniti e in modo preventivo, per conoscere passo a passo i programmi e non ritrovarci a essere succubi di scelte calate dall’alto”.