SCHIO – “Opera tua”, si può votare il monumento ai Fratelli Pasini

“Ogni mese chiediamo ai nostri soci una mano per aiutarci a selezionare un’opera d’arte di una regione italiana da restaurare. Sono grandi e piccole opere d’arte un po’ dimenticate, che si portano dietro i segni del tempo e che vorremmo restituire in tutta la loro bellezza alla comunità. Per aiutarci, ti basta votare tra le due opere d’arte in gara ogni mese”.

Con questa esortazione Coop prosegue con “OPERA TUA” un progetto che mira a restituire bellezza alle opere spesso invisibili che ogni comunità grande o piccola custodisce nel proprio territorio.

Questo mese, tra le due opere selezionate per la votazione, c’è il monumento scledense dedicato ai Fratelli Pasini.

Il monumento, alto ben 7 mt, è opera dello scultore Carlo Lorenzetti. Inaugurato nel 1906, è dedicato ai fratelli Lodovico e Valentino Pasini, eminenti cittadini scledensi.

Ludovico fu un importante uomo di cultura e politico italiano: scienziato, geologo, Vice Presidente del Senato nel Regno d’Italia e Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nonchè uno dei sessanta dell’Ordine del Merito Civile di Savoia. Valentino fu un importante patriota e stimato economista: nel 1848-49 rappresentò Venezia alle Corti d’Europa. A Schio esiste anche una via intitolata ai Fratelli Pasini, dove è stata restaurata la loro casa natale appondendovi una lapide commemorativa.

Il monumento, situato in Piazza IV Novembre, è attualmente interessato da un intervento di messa in sicurezza del basamento, che l’Amministrazione Comunale ha disposto in seguito allo spostamento di alcune lastre di rivestimento in trachite che si erano pericolosamente inclinate.

L’opera necessita comunque di un restauro più approfondito, che consisterà nella pulitura delle ossidazioni, nella sistemazione della statua del Genio nella colonna centrale e nel ripristino delle finiture a oro, sulle iscrizioni del braciere e del medaglione. Il tutto con l’approvazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Verona. Per votare il restauro del monumento scledense e permettergli quindi di concorrere al contributo economico di Coop, i soci Coop scledensi – e non solo – sono dunque invitati a entrare nel sito web dell’iniziativa e dare il proprio voto per la “promozione” del monumento, c’è tempo fino al 30 novembre.