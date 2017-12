SCHIO – Sono qui i nuovi professionisti della musicoterapia

Si è svolta domenica 17 dicembre presso la sala degli Affreschi di palazzo Toaldi Capra a Schio, la giornata di discussione delle tesi e consegna dei diplomi del corso triennale di Musicoterapia promosso dall’Associazione InArteSalus.

L’evento, che ha visto l’affluenza record di circa 200 persone, si è concluso con la proclamazione di sei nuove diplomate alla presenza dell’Assessore alla Cultura Roberto Polga.

“La Musicoterapia è una disciplina in costante crescita applicativa e con sempre maggiori riscontri sul piano scientifico” commenta il dott. Stefano Navone, direttore del Corso e Presidente di InArteSalus “e sono sicuro che l’Amministrazione Comunale saprà valorizzare la nostra proposta formativa e culturale”.

Quanto mai vari e stimolanti i temi discussi dalle sei candidate presenti: dispersione scolastica, relazione d’aiuto, Burn Out e Disturbi del comportamento alimentare sono risultati senza dubbio quelli che hanno suscitato maggiore interesse nel pubblico presente. Le sei diplomate, Silvia Gavasso, Ornella Riello, Chiara Di Corato, Barbara De Giovannini, Veronica Zatti e Francesca Gasparotto, hanno ricevuto quindi il diploma di qualificazione professionale in Musicoterapia, professione oggi regolamentata dalla legge 4/2103, che permetterà loro di lavorare a pieno titolo in ambito scolastico e socio-sanitario.

L’Associazione InArteSalus, oltre al corso triennale di Musicoterapia, promuove e divulga in ogni contesto sociale e socio-sanitario l’applicazione delle Arti Terapie, delle Terapie Espressive, delle Medicine Complementari e delle Discipline Terapeutiche Psicocorporee in una dimensione integrata del prendersi cura.