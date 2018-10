SCHIO – Nei panni di chi è senza casa: torna la Notte dei Senza Dimora

Prenderà il via il 13 ottobre a Schio l’edizione vicentina 2018 della Notte dei senza dimora. Un’occasione per sensibilizzare i cittadini, e in particolare i giovani, sulla condizione delle persone che vivono in strada con momenti non solo di riflessione ma anche gioiosi e di convivialità che metteranno in rete tutte le realtà pubbliche e del privato sociale che operano in questo ambito. Quest’anno il programma sarà ancora più articolato del solito perché la Rete d’inclusione sociale ha scelto di suddividere gli appuntamenti in giornate diverse: si parte il 13 ottobre con le iniziative a Schio, dove si festeggiano i dieci anni di apertura di Casa Bakhita, il 14 ottobre la Notte dei Senza Dimora si sposta ad Arzignano, il 17 e 20 ottobre a Vicenza e il 21 ottobre si conclude a Lonigo.

L’evento, di portata nazionale, viene proposto in occasione della Giornata Mondiale di contrasto alla povertà (17 ottobre) e quest’anno giunge nel Vicentino alla 6° edizione. A fare da capofila è Schio che fa memoria dei 10 anni di apertura del ricovero Casa Bakhita, ma in molte altre parti della diocesi si sono organizzati eventi con lo scopo di informare i cittadini di una situazione che rimane poco conosciuta. Le persone senza dimora si mescoleranno a organizzatori e volontari dandosi da fare per aiutare o semplicemente per partecipare. “Anche per alcuni di loro, soprattutto di chi ormai una casa ce l’ha di nuovo – spiega la coordinatrice dell’iniziativa per Caritas Vicentina, Cristina Salviati – l’evento è diventato un appuntamento da non perdere. Saranno più invisibili del solito, perché come ripetiamo ormai da anni, le persone senza casa, a meno che non versino in situazione di degrado, non sono riconoscibili tra i cittadini”.

“Quest’anno il focus degli eventi sarà il tema della carenza di abitazioni disponibili per le persone con questo tipo di fragilità. I comuni fanno sempre più fatica a trovare per loro delle sistemazioni, le liste di attesa si allungano e i fondi per ristrutturare, affittare o acquistare sono sempre meno. Eppure in tutta Europa si sperimenta il sistema chiamato ‘housing first’ dove la necessità di un tetto, del calore di quattro mura e di intimità viene riconosciuto come il primo passo da fare in un percorso di riscatto e inclusione” aggiunge il direttore della Caritas Vicentina don Enrico Pajarin.

L’obiettivo generale della Notte dei Senza Dimora rimane ovviamente quello di coinvolgere ampia parte della cittadinanza per far scoprire che le persone senza dimora non sono soggetti da evitare, ma persone comuni in grave situazione di esclusione e abbandono. Conoscerli significa riconoscersi nelle loro storie di vita vissuta e trovare somiglianze nelle vicende di ognuno: l’imprenditore che ha fallito e tardato troppo a chiedere aiuto, la famiglia che non ha saputo gestire lo sfratto, l’operatrice sociale che si è ammalata e non riesce più a pagare il mutuo della casa. Chi non conosce è portato a pensare che si tratti di storie eccezionali e invece per lo più sono vicende comuni.

Per coinvolgere chi non ha mai toccato con mano questa realtà la Rete Vicentina della “Notte” lancia per questo l’appello “Porta un’amica o un amico che non ne sappia niente. Invitala/o personalmente, valla/o a prendere a casa e passa un paio d’ore con noi!”. Naturalmente un occhio particolare viene riservato agli studenti e numerosi sono gli incontri che in questi giorni avvengono nelle scuole superiori di tutta la provincia da parte della Commissione Giovani della Caritas.

Nel 2012 a Vicenza è stata proprio la Caritas Vicentina, tramite la redazione del mensile di strada Scarp de’ Tenis, a lanciare l’iniziativa, e molte realtà della Rete di accoglienza e inclusione sociale hanno risposto positivamente fin da subito, formando il comitato organizzativo e consolidando il desiderio di lavorare fianco a fianco in quest’occasione. Intorno al tavolo della “Notte” si ritrovano anche stavolta i Comuni di Schio, Arzignano e Vicenza, Caritas diocesana vicentina, Casa Bakhita – cooperativa Samarcanda, Scarp de’ Tenis, Casa Dalli Cani – cooperativa Cosmo, associazione La piccola matita, Albergo cittadino – cooperativa Cosep, Il Mezzanino, Centro San Faustino, Associazione Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa, cooperativa Pari Passo, U. P. Lonigo e il Serd di Vicenza.

Il programma nel dettaglio

Schio 13 ottobre 2018

17.00 Stazione dei treni, Racconti per strada della redazione di Scarp de’ Tenis. A seguire Casa Bakhita vi aspetta a Palazzo Boschetti: 18.30 Aperitivo analcolico e musicale con The Dagored Jug Band e presentazione della mostra “Montagna terapia”. Ore 19.00 Tutti a cena e alle 20.00 Spettacolo teatrale Omu Cani della compagnia Davide Dolores

Arzignano 14 ottobre 2018

Porte aperte a Casa Dalli Cani d Arzignano (via Chiampo 23). Alle 17.00 Racconti e immagini di chi ha perso la casa, a cura di Scarp de’ Tenis e Casa Dalli Cani. Seguirà l’aperitivo con buffet e alle 20.00 Musica e dj set

Vicenza 17 ottobre 2018

Centro Onisto (borgo santa Lucia 51), dalle 9.30 alle 12.30 Formazione per giornalisti, curiosi, studenti, aperto a tutti. “Raccontare la strada a partire dall’esperienza del mensile Scarp de’ Tenis”, con Stefano Lampertico, direttore di Scarp de’ Tenis e i giornalisti della redazione di Milano, ma anche i “non” giornalisti che da tempo scrivono su Scarp de’ Tenis dalla redazione vicentina

Vicenza 20 ottobre 2018

Alle 15.00 in piazza delle Erbe, grande animazione “La casa che labirinto!” accompagnata dalla merenda “sobria e solidale”

Lonigo 21 ottobre

Si inizia alle 18.00 al Centro Giovanile (viale della Vittoria 1) con il rapporto annuale di Caritas sulle povertà, testimonianza sui servizi comunali rivolti a persone senza dimora a Vicenza. La parola ai gruppi Caritas locali: esperienze e necessità del territorio. Alle 19.45 Buffet conviviale e alle 20.45 Proiezione del film “Pane dal cielo” di Giovanni Bedeschi