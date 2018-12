SCHIO – “Natale a Schio” al via

Sarà un mese di dicembre con i fiocchi (chissà se anche quelli di neve…) in centro storico a Schio. Le premesse e l’impegno profuso da Cuore di Schio, Ascom Confcommercio, La Vie En Rose, Comune di Schio e gli altri partner coinvolti nelle varie attività natalizie promettono bene.

A rendere magico il Natale contribuirà certamente il Mercatino di Natale, in programma nei week-end 8,9 – 15,16 e 22,23, 24 dicembre (il sabato dalle 16.00 e gli altri giorni dalle ore 10.00). Il Mercatino del fatto a mano e del gusto sempre più esteso e di qualità interesserà le vie btg. Val Leogra, piazza Rossi, piazza Garibaldi e via Capitano Sella, novità di quest’anno sarà la presenza di laboratori e corsi creativi.

Nelle giornate dei Mercatini sono previste anche, oltre 60 animazioni itineranti o di via, tra cui il trenino di Natale e la casetta con Babbo Natale, tutti i week-end. L’8 dicembre si parte alla grande con gli scultori del legno che realizzeranno le statue del Presepe (allestito sotto al Duomo), i saluti e gli auguri delle ragazze del Famila Basket e l’animazione a cura della Commenda Maladense.

Tra le tante novità di quest’anno lo spazio per i bambini allestito allo Shed dove tutti i weekend sono previsti laboratori, giochi e attività didattiche tra cui segnaliamo in particolare Il Planetario con le visite guidate alla Scoperta del Cielo. (in programma il 22, 23 e 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00). Il 22 e 23 dicembre è in programma il Festival del Brulè che vedrà oltre 10 pubblici esercizi “sfidarsi” per vincere il premio del miglior brulè dell’alto vicentino.

Altra importante novità e la Befana dei bambini, il 6 gennaio in piazza Rossi dalle ore 15.00 è previsto l’arrivo della Befana, giochi, musica per bambini e uno spettacolo circense con Mangiafuoco.

Al programma di Natale hanno dato il loro contributo oltre 100 attività del centro storico.

A tale proposito con l’iniziativa “Uno scontrino per le scuola” che prosegue fino al 19 gennaio, tutti hanno la possibilità in vista delle festività natalizie di fare regali utili sia per amici e parenti sia per le scuole primarie di Schio facendo acquisti presso le tante attività aderenti all’iniziativa. Inoltre, presso molti negozi del centro storico sono disponibili (in base a specifici acquisti nei negozi e fino ad esaurimento scorte) biglietti per la visita al planetario e per il trenino di Natale.

Il programma completo è disponibile sulla pagina facebook Cuore di Schio.