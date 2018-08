SCHIO: mutAZIONI al via. Iscrizioni entro il 3 settembre

mutAZIONI Simmetrie è la quinta edizione di mutAZIONI, il contenitore culturale di Arte Oltre per la fruizione e la divulgazione dell’arte contemporanea, in un dialogo tra arte e scienza. Alla sua quinta edizione, il bando di mutAZIONI ha per oggetto “il bello e il buono” (Kalos kai Agathos, volano per la pace), secondo la proposta per il tema culturale 2018 del Comune di Schio.

Questa espressione indica nella cultura greca l’ideale di perfezione umana, anche in termi- ni morali. Nel regno animale il concetto estetico di bellezza corrisponde con la simmetria,

cioè la disposizione delle parti in riferimento ad un asse grazie alla ripetitività di moduli. Il possesso di questa caratteristica è correlato ad una buona qualità del codice genetico. Questo favorisce la riproduzione dell’individuo e la sopravvivenza della specie.

Tali moduli della biologia sono dunque elementi primordiali capaci di trasformarsi. Possono essere intesi in questo senso archetipico i valori di bellezza e bontà nella rappresentazione artistica? Sono questi archetipi universali o l’individuo ne può

formare di nuovi?

Da questa riflessione parte il progetto, aperto a tutti gli artisti e a ogni disciplina. È possibile partecipare (gratuitamente ma con iscrizione all’associazione, solo per gli artisti che saranno selezionati) con non più di tre opere per artista.

La scadenza è fissata al 3 settembre 2018 compilando la scheda di adesione e seguendo le indicazioni del Regolamento.

Le opere selezionate saranno esposte al Lanificio Conte_SHED dal 29 settembre al 14 ottobre.

Info:

Ass. Cult. ARTE OLTRE

Via Lago di Tovel, 18 – Schio arteoltre@gmail.com 3482682897

www.arteoltre.it