SCHIO MUSICA omaggia Ennio Morricone

La prima edizione di “Schio Musica” apre con “Omaggio a Ennio Morricone”, giovedì 15 novembre alle ore 21.00 al Teatro Civico di Schio (VI), dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Immaginate il teatro che si fa caleidoscopio di immagini e brani dalle più celebri colonne sonore realizzate dal noto compositore Ennio Morricone, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il maestro italiano ha composto. Ennio Morricone è considerato il più grande compositore cinematografico vivente del mondo, una leggenda il cui lavoro ha raggiunto ben al di là del deserto-paesaggi bruciati di Almeria (Qualche dollaro in più) e le acque tumultuose di Iguazu Falls (The Mission). Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva, scene indimenticabili che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrime. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le sue musiche raffinate e semplici sono un autentico vocabolario di suggestioni sempre emozionanti. Durante l’esecuzione dei brani verranno proiettate le immagini più significative dei film di cui sono colonna sonora creando così una narrazione che viaggia su due binari. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è impegnata dal 1980 con grande vivacità e duttilità nel proprio progetto artistico di diffusione della cultura musicale, sia nei Teatri di Tradizione e nelle più prestigiose sale da concerto italiane e internazionali, sia facendo risuonare con la propria musica luoghi inattesi, favorendo così l’incontro tra la grande musica e nuove platee.

Info: i biglietti per lo spettacolo sono esauriti in prevendita, è possibile telefonare per essere inseriti in una lista d’attesa. Tel 0445 525577, info@teatrocivicoschio.it.

“Schio Musica 2018-2019” – Il Programma

La prima edizione del progetto dedicato alla musica ospita grandi interpreti quali: L'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta (giovedì 15 novembre ore 21.00) con "Omaggio a Ennio Morricone". Paolo Fresu per la prima volta al Teatro Astra di Schio (martedì 29 gennaio ore 21.00) con "Tempo di Chet" per la regia di Leo Muscato, una narrazione che attraverso un linguaggio diretto unisce musica e immagini per rendere omaggio a uno dei miti musicali più discussi del '900, Chet Baker. Un jazz club: l'assolo straziante di un trombettista fa esplodere applausi scroscianti che ben presto si trasformano in qualcosa che assomiglia a un ricordo, o a un sogno. Appare un uomo con la testa riversa sul bancone del bar: è Chet Baker, il grido più struggente del XX secolo. Una fusione e sovrapposizione tra scrittura drammaturgica e partitura musicale che crea un unico flusso organico di parole, immagini e musica per rievocare lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto quanto leggendario. Paolo Fresu è uno dei musicisti italiani più apprezzati al mondo. Ha ricevuto decine di premi e riconoscimenti e dal 1983 collabora stabilmente con formazioni jazz e organici orchestrali di musica contemporanea. Ha scritto e suonato musiche per teatro, per il cinema, la televisione e per la danza. È direttore artistico di svariati festival e rassegne, tra i quali Time in Jazz di Berchidda (SS), sua città natale. Si torna al Teatro Civico (venerdì 29 marzo ore 21.00) con la soprano tedesca Margriet Buchberger accompagnata dall'orchestra La Dominante Baroque Consort per una serata che vuole celebrare la musica barocca di Antonio Vivaldi con "Viva Vivaldi". Nel panorama della programmazione musicale scledense, è probabilmente la prima volta che viene proposto un programma esclusivamente composto da arie e mottetti. La soprano tedesca Margriet Buchberger, grande interprete di musica barocca proporrà brani di Antonio Vivaldi di incredibile fascino. Il grande compositore veneziano, in un suo manoscritto, scrisse: «Se questa non piace non voglio più scriver di musica». Una serata speciale creata ad hoc per il Teatro Civico che vuole omaggiare il genio di Vivaldi facendo comprendere quanto grande fosse in lui la consapevolezza della sua Arte. Il concerto verrà replicato il 30 marzo a Venezia nell'Isola di San Giorgio nell'Auditorium Lo Squero. Ad accompagnare il soprano La Dominante Baroque Consort, un gruppo strumentale italiano specializzato nell'esecuzione di musica barocca su strumenti d'epoca. La festa di chiusura (sabato 4 maggio ore 21.00 al Teatro Civico) è affidata alle atmosfere scanzonate e dirompenti della Raskornika Orchestra con "Balcanikaos", uno spettacolo teatral-musicale dedicato alle melodie dei Balcani e in generale alle vivaci sonorità dell'Est Europa. Dopo il grande successo della Trilogia dei commedianti di Stivalaccio Teatro, che lo scorso anno ha registrato la partecipazione di oltre mille spettatori alla maratona teatrale che ha chiuso la stagione, vogliamo riproporre una festa finale anche nell'edizione 2018-2019. La serata sarà un omaggio all'arte e al nostro teatro, un'occasione scanzonata e festosa per abitare il Civico per un'intera serata. Balcanikaos è uno spettacolo teatral-musicale dedicato alle melodie dei Balcani e in generale alle vivaci sonorità dell'est Europa, ossia dei nostri scatenatissimi vicini di casa: circo, storie di vodka, atmosfere dei Konoba slavi, canzoni e tanta leggerezza su un est molto sognato, soprattutto come un non-ovest.

Info: Teatro Civico: Tel 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it