SCHIO – Moto contro auto: motociclista grave e… nei guai con la giustizia

Mercoledì 20 dicembre alle 19,00, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Btg. Val Leogra del Comune di Schio, per il rilievo di un incidente stradale con feriti. Un’autovettura Range Rover stava percorrendo il tratto a senso unico di via Btg. Val Leogra. Giunta all’altezza del civico 75, il conducente ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per raggiungere un garage privato. Durante la manovra, un motociclo che circolava lungo la pista ciclabile, ha urtato con la parte anteriore contro la fiancata sinistra dell’autovettura. Ad avere la peggio il conducente del motociclo che versa tutt’ora in prognosi riservata (anche se fortunatamente non risulta in pericolo di vita) a seguito delle lesioni riportate. A seguito degli accertamenti eseguiti, gli agenti della Polizia Locale hanno potuto constatare come lo stesso circolesse nonostante un provvedimento di sospensione della patente di guida. Inoltre il conducente del motociclo veniva deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.