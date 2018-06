SCHIO – Modifiche sulla viabilità del centro storico

Da oggi fino a fine lavori, per consentire l’esecuzione di lavori stradali di risanamento e asfaltatura in via Pietro Maraschin, nel tratto da incrocio con via Cardatori fino a incrocio con la via Riboli, la viabilità sarà temporaneamente modificata a senso unico, con deviazione del traffico proveniente dal centro città (via Baccarini) a destra, lungo la via Cardatori – rotatoria via Cima Alta – via Rovereto. Il senso di marcia proveniente da Torrebelvicino e diretto verso Schio e Vicenza non subirà modifiche. Successivamente i lavori si estenderanno a via Rovereto (tratto da incrocio con la via Pietro Maraschin fino al confine comunale con Torrebelvicino) e comporteranno lo spostamento delle corsie di marcia con installazione dei divieti di sosta, la chiusura temporanea di tratti di corsia con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e segnaletica. L’ultimazione lavori è prevista per il 13 giugno.