SCHIO – Maxi furto alla ‘Caffè Carraro’, via 50 mila euro

SCHIO – I Carabinieri sono intervenuti presso la ditta “Caffè Carraro” di Schio, via lago di Pusiano a seguito di un furto avvenuto nella notte . Ignoti, sono penetrati all’interno dell’azienda, hanno divelto la cassaforte, ed asportato circa 50mila euro Sono in corso accertamenti ed indagini per risalire agli autori del furto.