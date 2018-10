SCHIO – Marciapiedi, nuovi lavori sul Leogra

Sono iniziati i lavori di ricostruzione dei marciapiedi laterali del ponte di via Trento Trieste sul torrente Leogra. E’ in programma la demolizione degli attuali percorsi ciclo/pedonali, a monte in lastre di trachite e a valle in betonelle, con stesa di guaina impermeabilizzante sulla soletta portante del ponte e successivo rifacimento dei marciapiedi/pista ciclabile in asfalto stampato e colorato.

Tali lavori si rendono necessari per completare l’opera di impermeabilizzazione dalle acque meteoriche della struttura portante, già parzialmente effettuata per la sede stradale in occasione dei lavori di consolidamento e miglioramento antisismico del 2017. La viabilità, per i 15 giorni previsti per l’intervento, sarà regolamentata a senso unico alternato e i pedoni saranno deviati sul lato del ponte alternativamente non soggetto a lavori. L’importo dell’opera di demolizione e rifacimento dei marciapiedi è di complessivi 38.000 euro.