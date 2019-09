Schio, marchiature delle bici gratuite

Dopo il successo dei primi appuntamenti, anche per quest’autunno Comune di Schio e Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino organizzano una campagna di marchiatura delle biciclette, i sabati 28 settembre e 5 – 12 – 19 – 26 ottobre, dalle 8.00 alle 12.30, in Piazza Falcone Borsellino.

Per usufruire del servizio, che è gratuito e rivolto ai residenti di Schio, è necessario essere muniti di tessera sanitaria: servirà per copiare il codice fiscale da punzonare sul telaio del mezzo.

Marchiare la propria bici permette di dimostrare di esserne il proprietario: è quindi un valido deterrente contro il furto.