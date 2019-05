SCHIO – MALO – VICENZA: Arrestato 37enne vicentino per reati commessi fra 2009 e 2015

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nei giorni precedenti i militari della stazione di Piovene Rocchette hanno tratto in arresto CERRI MARIO, maladense cl. 1982, senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, destinatario di “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato libero e contestuale ordine di esecuzione”. L’Ordinanza dispone l’espiazione della pena di 3 anni e 9 mesi presso il carcere di Vicenza per condanne relative a reati contro la persona ed il patrimonio commessi a Vicenza e Schio nell’arco temporale agosto 2009 / agosto 2015. Il soggetto risulta avere numerosissimi precedenti per reati quali furto, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.