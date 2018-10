SCHIO – Luca Mercalli al Festival della scienza dell’Alto Vicentino

Sarà Luca Mercalli, noto climatologo, il protagonista dell’incontro “Scienza e resilienza”, in programma giovedì 25 ottobre a Schio, organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza nell’ambito della seconda edizione del “Festival della scienza – Alto Vicentino 2018” (Fesav) che si svolgerà dal 20 al 28 ottobre. Mercalli parlerà di buone pratiche di resilienza urbana e adattamento ai cambiamenti climatici nella sala del lanificio Conte di via Pasubio 99, in una serata organizzata dal settore Ambiente in collaborazione con l’ufficio politiche comunitarie del Comune di Vicenza e la cooperativa Biosphaera, nell’ambito delle attività del progetto europeo Epicuro, di cui il capoluogo berico è capofila. Fesav è conferenze, eventi e laboratori per parlare di scienza con un linguaggio accessibile a tutti.