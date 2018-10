SCHIO – Luca Mercalli al Festival della scienza dell’Alto Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sarà Luca Mercalli, noto climatologo, il protagonista dell’incontro “Scienza e resilienza”, in programma stasera giovedì 25 ottobre a Schio, organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza nell’ambito della seconda edizione del “Festival della scienza – Alto Vicentino 2018” (Fesav) che si svolge dal 20 al 28 ottobre.

Mercalli parlerà di buone pratiche di resilienza urbana e adattamento ai cambiamenti climatici nella sala del lanificio Conte di via Pasubio 99, in una serata organizzata appunto dal settore Ambiente in collaborazione con l’ufficio politiche comunitarie del Comune di Vicenza e la cooperativa Biosphaera, nell’ambito delle attività del progetto europeo Epicuro, di cui il capoluogo berico è capofila.

Fesav è conferenze, eventi e laboratori per parlare di scienza con un linguaggio accessibile a tutti.