SCHIO – Linux day, Schio c’è

Sabato 27 ottobre, anche a Schio, torna la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione: decine di eventi in tutta Italia, centinaia di volontari coinvolti e migliaia di visitatori per celebrare insieme la libertà digitale. Dal 2001 il Linux Day è una iniziativa distribuita per conoscere e approfondire Linux ed il software libero. Si compone di numerosi eventi locali, organizzati autonomamente da gruppi di appassionati nelle rispettive città, tutti nello stesso giorno. In tale contesto si possono trovare talks, workshops, spazi per l’assistenza tecnica, dibattiti e dimostrazioni pratiche.

Il Linux Day è un’ottima occasione per scoprire GNU/Linux e il Software Libero e come possano essere tranquillamente utilizzati al posto di altre soluzioni.

Il Linux Day, che l’associazione AVi LUG organizza da diversi anni, si svolge a Schio, il 27 ottobre, il pomeriggio dalle 15:30 alle 18.30 presso lo “Spazio Promozione Software Libero e assistenza” alle Barchesse di Palazzo Fogazzaro in Via Pasini, 42.

Il programma:

15.30: Presentazione di AVi LUG e del Linux Day (AVi LUG)

15.35: Demo Rune Audio – Musica Liquida per tutti (Cristian Sartori, AVi LUG) RuneAudio è un potente

“player” musicale Open Source, che tutti si possono costruire a casa, in poco tempo e con una minima

spesa. Cristian ne dimostrerà le caratteristiche e i vantaggi rispetto alle costose soluzioni di mercato. Si

raccoglieranno le adesioni per una sessione “fai da te” per costruirlo insieme. (LIVELLO: FACILE)

16.15: Memorizzare i dati sul proprio cloud personale – alternative open source sicure e private a

Google (Nicola Smaniotto, AVi LUG) Tutti possono creare uno spazio personale e sicuro di dati, accessibile

da Internet, dove memorizzare i priori dati personali: documenti, foto, video – sia per casa che per lavoro.

Nicola descriverà le caratteristiche di NextCluod una soluzione facile, economica e Open

Source. (LIVELLO: MEDIO)

16.50: Come contribuire a Wikidata (Marco Chemello – Wikimedia Italia) Wikidata è una “base di

conoscenza online collaborativa, con lo scopo di fornire un database comune di supporto agli altri progetti

di Wikimedia”. Marco illustrerà l’importanza di Wikidata e come tutti possano contribuirvi. (LIVELLO:

FACILE)

17.25: OpenStreetMap per la Protezione Civile: Missing Maps e progetto V-iola (Matteo Zaffonato, AVi

LUG) Open Street Map, è la mappa del Mondo creata con la collaborazione di milioni di volontari. Matteo illustrerà come possa essere usata per progetti di Protezione Civile, in particolare con il progetto V-

iola. (LIVELLO: FACILE)

18.00: Cos’è “Digital Footprint” e perché è importante conoscerla (Dario Cavedon, AVi

LUG) Per “digital footprint” si intende l’insieme di attività, azioni, contributi e comunicazioni digitali,

registrate su Internet o sui dispositivi digitali. Dario parlerà di come ogni nostra azione sul web, ogni nostro

passo nel mondo è registrate, prenderne coscienza e capirne le conseguenze è il primo passo per un ruolo

attivo di cittadinanza digitale.

18.30: Saluti finali e… chiacchiere a oltranza! (AVi LUG)

Area Open

Nell’Area Open ci saranno due zone attrezzate per:

Area bambini: una zona in cui verranno presentati alcuni divertenti giochi con le carte e verrà costruito

lo Scrabot, il robot che colora (iniziativa rivolta a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni).

Officina Linux: una zona con “Install Party: porta il tuo computer e ci installiamo Linux!” Si potrà installare Linux oppure provare Linux su computer predisposti, chiedere informazioni e consigli agli associati di AVi LUG.