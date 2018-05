SCHIO – Le colline si fanno belle: restyling di sentieri e segnaletica

Sarà a breve rifatta la segnaletica sugli 8 percorsi dell’Altopiano del Tretto, due per ciascuna delle quattro frazioni: S. Rocco, S. Caterina, S. Ulderico e S. Maria oltre allo storico Sentiero Natura del Bosco di Tretto. L’obiettivo è rendere questi sentieri più facilmente percorribili da cittadini e visitatori. La segnaletica sarà su modello di quella del CAI (frecce bianche e rosse). Ogni contrada sarà provvista di una tabella descrittiva della toponomastica locale: un modo per conoscere ulteriormente il territorio. In ciascun punto di partenza (4 frazioni + Bosco) verrà poi posizionata una bacheca con un estratto della cartina del percorso stesso. La posa delle nuove tabelle sarà curata dal Consiglio di Quartiere in collaborazione con la squadra di Protezione Ambientale-Civile. Gli stessi soggetti si occuperanno anche della manutenzione ordinaria dei percorsi. Per diffondere la conoscenza dei percorsi, a partire dal mese di luglio verranno organizzate escursioni guidate a tema nei vari sentieri con il coinvolgimento delle attività economiche locali e iniziative di animazione.