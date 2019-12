Schio, l’appello di Orsi per i “botti” di Capodanno

Nell’approssimarsi della fine dell’anno e dei festeggiamenti che l’accompagnano, il sindaco di Schio Valter Orsi rivolge un appello ai cittadini, per un uso responsabile dei tradizionali, quanto pericolosi, botti di capodanno. Ogni anno, nonostante gli avvisi e le raccomandazioni, sono centinaia le persone che approdano ai pronto soccorso italiani per incidenti occorsi in queste situazioni.

“Chiedo a tutti di agire con responsabilità perché quello che deve essere un momento di festa non si muti in dramma” ha detto il sindaco spiegando che a Schio non è stata emessa un’ordinanza di divieto in questo senso, sia perché sarebbe difficile farla rispettare, sia perché si vuol credere in una gestione consapevole da parte dei singoli. ” Per fuochi artificiali e botti l’attenzione va posta fin dall’acquisto” continua Orsi, “assicurandosi di comprare prodotti a norma di legge con tutte le garanzie del caso, senza lasciarsi tentare dal prendere prodotti scadenti per risparmiare qualche soldo.

Vanno poi osservati comportamenti di sicurezza con le precauzioni dovute, proteggendo i minori. Infine, moderazione, nel rispetto degli altri e degli animali, consapevoli che non tutti gradiscono, se protratte a lungo, queste espressioni di festa rumorose.

Detto questo, buon anno scledensi, che il 2020, dalle cifre così piene e rotonde ci sia propizio”.