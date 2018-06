SCHIO – Ladro al supermercato: scoperto, fugge malmenando i vigilanti

Ieri sera a Schio, un uomo dopo aver rubato alcuni cosmetici ed alimentari dal supermercato “Famila” di via XX settembre, è stato bloccato da due addetti al servizio antitaccheggio. Lo sconosciuto ha reagito fuggendo, con la merce del valore di circa 100 euro. Nella collutazione per bloccarlo, i due vigilanti sono rimasti leggermente contusi, Immediato l’intervento di due pattuglie del Nucleo Radiomobile Carabinieri che hanno ricercato il fuggitivo, non individuandolo. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione del malvivente.