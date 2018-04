SCHIO – La “truffa dello specchietto” continua a mietere vittime

Ancora truffe dello specchietto nel Vicentino. Ieri è pervenuta alla centrale operativa della Polizia Locale Alto Vicentino di Schio una segnalazione in merito a questo metodo utilizzato per spillare centinaia di euro ad ignari automobilisti. In particolare, in zona SS. Trinità di Schio, un automobilista stava transitando con la propria auto quando, improvvisamente, ha sentito un forte botto (come l’esplosione di un petardo) sulla fiancata della propria auto. Fermatosi per guardare cose fosse successo, è stato avvicinato da un individuo con accento meridionale che lo avrebbe addirittura ripreso per avergli danneggiato lo specchietto retrovisore della propria autovettura. L’automobilista, resosi fortunatamente conto del tentativo di truffo, informava il truffatore che avrebbe immediatamente chiamato i vigili. Quest’ultimo, visto la mal parata, si è allontanato frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. Considerato che altri episodi simili si potrebbero ripetere non solo a Schio ma anche nei paesi limitrofi, il Comando Polizia Locale invita a prestare la massima attenzione e a contattare immediatamente la centrale operativa.