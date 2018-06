SCHIO – La strada del Novegno chiude per tutta l’estate

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

A partire da lunedì 11 giugno 2018 e fino al 30 settembre 2018 la strada di accesso al Monte Novegno e quelle interne saranno chiuse al traffico veicolare a motore al di sopra della quota di m. 1.484 s.l.m. nelle giornate di domenica e giorni festivi. E’ altresì istituito il divieto di sosta per i veicoli a motore lungo i margini stradali del tratto di strada in oggetto. E’ tuttavia permessa la sosta, durante i giorni nei quali è consentito il transito veicolare, nelle aree di sosta posizionate

nelle immediate vicinanze delle malghe.