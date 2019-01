SCHIO – La Commissione Pari Opportunità finanzia due borse-lavoro

Le politiche promosse dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Schio vanno nella direzione di promuovere e sostenere azioni volte alla rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna, anche nell’accesso al lavoro. Perciò la Commissione ha inteso sostenere uno specifico progetto di promozione all’autonomia di donne che vivono in situazioni di disagio, in particolare vittime di violenza, ritenendo il progetto denominato “Re Living e oltre” proposto dalla Cooperativa Samarcanda Onlus corrispondente ai propri obiettivi.

Ha dunque destinato a questo progetto l’intero budget annuale della Commissione pari ad Euro 3.000.

“Re living e oltre” prevede la continuità di due borse lavoro a favore di donne che vivono situazioni di disagio. Sperimentarsi in esperienze lavorative può infatti permettere alle donne di dare concretezza al proprio percorso di autonomia, mettersi in gioco nel mondo del lavoro e valutare le proprie capacità. Obiettivi coerenti con quelli dell’amministrazione comunale nel sostegno alle donne.

“Oltre a garantire un lavoro continuo di sensibilizzazione ai temi sulle differenze di genere, la CPO è sempre attenta ad assolvere anche un compito di vigilanza” dichiara la presidente Silvia Pilati ” e a intervenire nelle situazioni di difficoltà con aiuti concreti che possano tradursi subito in cambiamenti positivi nel quotidiano delle donne che andiamo a sostenere”. Nel condividere questa visione, l’assessore al Sociale Cristina Marigo sottolinea: “L’incontro di più forze (Comune, CPO, Cooperativa) su temi delicati e difficili come questi, rappresenta certamente un valore e consente di mettere in campo iniziative che perseguono obiettivi analoghi, con ottimizzazione delle risorse e consolidamento di interlocutori credibili sul territorio”.