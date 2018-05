SCHIO – La città teatro dello storico incontro tra Savoia e Asburgo

Si è svolta nei giorni scorsi la conferenza stampa per la presentazione delle celebrazioni per il centenario dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Per questa occasione infatti il Comune di Schio, con la collaborazione delle Associazioni ForteMaso e ViaAsburgo, organizza nella giornata del 9 giugno una serie di iniziative. Si concludono così tre anni di commemorazioni sulla Grande Guerra, che hanno coinvolto diverse realtà del territorio con mostre, riflessioni, incontri, conferenze, concerti, laboratori didattici. Il tutto in una prospettiva di integrazione con i soggetti che ne sono interpreti, e i territori che attraverseranno, non limitati ai soli confini comunali. Sabato 9 giugno, infatti, si terranno dunque le celebrazioni ufficiali della fine della Grande Guerra alla presenza dell’Arciduca Markus in rappresentanza della Casa Asburgo-Lorena, e Amedeo D’Aosta, in rappresentanza di casa Savoia, oltre ad esponenti delle forze armate austriache ed ungheresi, del Generale Amedeo Sperotto, politici regionali e locali, associazioni culturali e rappresentanti d’arma Gli ospiti attraverso la memoria degli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, discuteranno sul tema delle “illusioni” e delle “speranze” che animavano le Nazioni che parteciparono al conflitto, nell’ottica, promossa dal Comune di Schio, di promuovere progetti all’insegna della valorizzazione della memoria storica, della pace e dell’europeismo, per favorire la comunione fra i popoli. Le celebrazioni saranno arricchite da un evento artistico d’eccezione: grazie alla Fondazione ViaAsburgo, infatti, nei mesi di giugno e luglio Palazzo Fogazzaro ospiterà la mostra “Squarci” dell’artista altoatesino Wilhelm Senoner, che per l’occasione ha realizzato un’opera appositamente per Schio, che verrà svelata al pubblico del Civico prima dell’atteso incontro con Paolo Mieli. L’artista, di fama internazionale, sarà presente a Schio il 9 giugno, quando verrà inaugurata la sua esposizione temporanea e gli verrà dedicato un intervento critico durante le celebrazioni ufficiali. Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Brunello e Lamberto Rosa rappresentanti delle associazioni Forte Maso ed Elena Filippi per l’associazione ViaAsburgo, che hanno sottolineato il tema dello scambio e del confronto fra culture per il futuro del territorio. Il Sindaco Valter Orsi, ricordando che non si festeggia la ricorrenza di una guerra ma la sua fine, ha sollecitato una riflessione sull’Europa e sulle opportunità che essa offre purché siano costruite con grande saggezza in una prospettiva di avvicinamento delle culture che la compongono. Questo, in sintesi, il programma della giornata del 9 giugno: Servizio comunicazione: tel. 0445 691425 – 691413 – 691212 Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) • www.comune.schio.vi.it • h. 15.00-19.00, Palazzo Fogazzaro, via Pasini 44 Apertura ufficio postale temporaneo con emissione di cartoline con annullo speciale “Schio anfiteatro della Grande Guerra” n. 4/4, a cura di Associazione ForteMaso; • h. 15.30, Palazzo Fogazzaro, via Pasini 44 CERIMONIA UFFICIALE Interventi di Valter Orsi, Sindaco di Schio Arciduca Markus Asburgo Lorena, in rappresentanza della Casa d’Austria N.H. Amedeo d’Aosta, in rappresentanza di Casa Savoia Marco Brunello, Associazione ForteMaso Elena Filippi, presidente Ass. Via Asburgo e curatrice esposizione di Wilhelm Senoner Alessandro Gori, proprietario Fondo Cibin -Gori A seguire inaugurazione della mostra “Squarci” di Wilhelm Senoner alla presenza dell’artista. • h. 17.00, Teatro Civico, via Maraschin Svelamento di una nuova opera presentata per l’evento e per la mostra di Schio dallo scultore Wilhelm Senoner. Introduce la prof. Elena Filippi, storica dell’arte e filosofa (Accademia Cusana per la storia delle idee in Europa, Kues, Germania). Incontro pubblico con Paolo Mieli: “1918-2018. Fra illusioni e speranze”. Intervento introduttivo di Mauro Passarin, direttore del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. Modera Marco Gianesini, Associazione ForteMaso. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a cultura@comune.schio.vi.it • h. 19.30, Sacrario Militare, viale SS. Trinità Deposizione corona e commemorazione conclusiva alla presenza di ospiti e autorità