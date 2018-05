SCHIO – La città protagonista in tv

Il giornalista Stefano Cantiero, storico responsabile e conduttore del programma Mondo Agricolo, ad aprile si è dedicato alla scoperta di Schio e delle sue peculiarità e ne sono uscite due puntate di VieVerdi, il programma in onda su Tele Arena e TVA Vicenza, che si pone l’obiettivo di “…vivere il territorio, capirlo e comunicarlo con la massima e migliore fedeltà possibile, filtrando gli interlocutori con il setaccio della genuinità e della vera appartenenza alla cultura di quella terra…”, come scrive Cantiero stesso. La prima puntata andrà in onda su Telearena venerdì 4 maggio alle 22.45 e domenica 6 alle 12.30 e alle 20.10; la seconda puntata andrà in onda la settimana successiva negli stessi giorni e orari. Su TVA Vicenza, invece, la prima puntata andrà in onda domenica 6 maggio alle 13.10, mente la seconda domenica 13 maggio sempre alle 13.10. Nella prima puntata si parte alla scoperta di 2 esempi del patrimonio di archeologia industriale di Schio: il Lanificio Conte e la Fabbrica Alta. Un vero e proprio percorso storico che collega la Manchester d’Italia alla Schio contemporanea, città industriale e artigianale d’eccellenza. Si passa poi all’altopiano del Tretto, con la visita alla casa-laboratorio di un grande artista di fama internazionale, Pino Guzzonato, che crea le sue opere con una continua sperimentazione e contaminazione tra materiali e tecniche diversissimi. La prima puntata si conclude sulle colline sopra Ca’ Trenta, con la visita alla Fattoria ai Capitani, dove si allevano bovini da carne, allevati tutti al pascolo, anche di montagna, e si commercializza direttamente il prodotto. Nella seconda puntata, in onda su Telearena venerdì 11 maggio alle 22.45 e domenica 13 alle 12.30 e alle 20.10; su TVA Vicenzadomenica 20 maggio alle 13.10, Stefano Cantiero riparto dal Tretto, precisamente da Contra’ Proveste, al Maggiociondolo, frutto di un vero e proprio cambio di vita e di ritmi del proprietario Marco Adriani, che riesce a coccolare i suoi ospiti con discrezione ma sempre con attenzione. Il viaggio poi prosegue verso la pianura, alla Azienda Agricola Juvenilia, dove si possono trovare latte, frutta e carne biologiche, oltre ad un’area bimbi e relax. VieVerdi chiude le sue due puntate su Schio con una vera e propria chicca, non solo per gli appassionati, una visita al Museo dei trenini – Il mondo del treno in miniatura, che si trova in Via Baratto, presso La C.A.S.A. ed è aperto i venerdì feriali dalle 21.00 alle 23.00 e la prima domenica del mese dalle 15 alle 18.30.