SCHIO – La città concorre alla manutenzione di prati e pascoli montani del Pasubio

E’ stata approvata la convenzione tra il Comune di Schio e l’Unione Montana Pasubio per l’erogazione del premio per la manutenzione delle superfici a pascolo.

Si tratta di un’iniziativa che ha già dato buoni risultati negli anni scorsi e che ha l’obiettivo di valorizzare i prati recuperando, almeno parzialmente, le superfici abbandonate dall’agricoltura e quindi prevenire ulteriori abbandoni e degrado degli spazi rurali. I soggetti interessati che hanno presentato domanda per la zona collinare montana di Schio sono 225. Essi provvederanno a sfalciare o pascolare parte della loro proprietà in cambio di un incentivo economico.

Per finanziare questa operazione, che sarà gestita dall’Unione Montana, il Comune di Schio ha stanziato circa 20.000 euro.