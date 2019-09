Schio, iniziati i lavori nella curva di via Redentore

Nell’ambito degli interventi di adeguamento viabilistico per gli autobus dell’area Campus, sono iniziati i lavori di allargamento della curva in via del Redentore, vicino al campo da rugby. Detti lavori si sono resi necessari a seguito dell’istituzione dei nuovi percorsi SVT per la partenza delle corse di ritorno del trasporto scolastico extraurbano, che andranno a regime con l’inizio del corrente anno scolastico e prevedono l’allargamento stradale in corrispondenza della strettoia, in cui già l’anno scorso era stato demolito un tratto di muratura di recinzione per migliorare la visibilità.

Per realizzare l’allargamento verrà spostato il marciapiede, rifatto un tratto di illuminazione pubblica, adeguato lo smaltimento delle acque meteoriche, riasfaltata la nuova area di allargamento, in modo da consentire agli autobus diretti verso la nuova rotatoria di Largo S. Croce di impegnare la curva in modo più dolce migliorando così la sicurezza veicolare.

I lavori sono stati affidati all’impresa Costruzioni Fontana di Tonezza d. C. (VI) per l’importo complessivo di circa 10.000,00 euro.

Per permettere l’esecuzione dei lavori la viabilità in corrispondenza dell’intervento sarà regolamentata a senso unico alternato.

La durata complessiva dei lavori è prevista in circa una settimana.