Incidente sul lavoro questa mattina a Schio, alla Ecor International di via Friuli. Per cause in corso di accertamento, verso le 8 un operaio di 51 anni si è ferito alla testa mentre stava lavorando. Subito portato a Santorso dal Suem, è stato poi trasferito al San Bortolo a Vicenza. Sulla dinamica indaga lo Spisal con i Carabinieri.