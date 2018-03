SCHIO – Incidente frontale: due feriti (FOTO e VIDEO)

Alle 8.20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 114 in via Pista dei Veneti a Schio per uno scontro frontale tra due autovetture: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato i primi soccorsi ai due conducenti, prima dell’arrivo del Suem 118. Il giovane 21 enne conducente della Renault Clio e la donna 58 del posto sono stati stabilizzati dal personale sanitario e trasferiti con due ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.