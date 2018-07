SCHIO – In moto contro un Suv, morta coppia di scledensi

Una frenata disperata in sella alla loro moto: 18 metri, forse 20. Ma non hanno potuto evitare lo scontro con quel Suv. Un dramma ieri sera si è consumato in val di Fassa e ha distrutto una famiglia: le vittime, infatti, sono marito e moglie di Schio, Ivan Savio e Silvia Zanella di 48 e 49 anni. La moto della coppia aveva appena superato Moena e procedeva in direzione di Predazzo quando, all’improvviso, ha trovato davanti a sé un Suv Touareg che viaggiava in direzione opposta. L’auto stava svoltando alla sua sinistra e, secondo le prime indicazioni, nella manovra avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia. Il conducente della moto ha frenato nel tentativo di evitare l’impatto. Ma la moto si è schiantata contro il Suv. Marito e moglie sono morti nell’impatto. Il conducente del Suv, invece, è uscito indenne dall’abitacolo.