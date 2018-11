SCHIO – In città “Lo sport che vorremmo”

Sabato 17 novembre si è svolto a Schio un convegno organizzato dal Panathlon Club Schio-Thiene , in collaborazione con il Comune, l’Accademia Olimpionica Nazionale Italiana con il supporto del CONI Point Vicenza, sul tema “Lo sport che vorremmo”. Presenti grandi atleti del passato come Mauro Checcoli (due ori nell’equitazione – Olimpiadi di Tokio 1964), Giuseppe Gentile (bronzo nel salto triplo – Olimpiadi Mexico 1968) e Paolo Dal Soglio (oro lancio del peso Europei Indoor Stoccolma 1996).

Vari aspetti dello sport sono stati affrontati nel corso del dibattito, che ha visto un confronto tra le associazioni sportive e i ragazzi del liceo sportivo Tron.

Innanzitutto, è emersa la necessità di far accrescere la cultura sportiva, intesa da più punti di vista: lo sport è metodo per migliorare la propria salute in prospettiva di un invecchiamento attivo, al fine di ridurre le patologie tipiche dell’età e quindi diminuire l’impatto, in termini di costi, sul sistema sanitario nazionale. Lo sport è anche e soprattutto rispetto delle regole e degli altri nell’ottica di una maggiore inclusione sociale e convivenza civile.

Un aspetto importante è emerso nel corso della mattinata è che lo sport diventa una scelta di vita: in questo senso è stato affrontato il tema del rapporto tra sport e scuola. Per questo, la scuola e quindi le istituzioni e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dovrebbero dare maggiore valore e ruolo a tale disciplina in modo da intervenire in maniera più incisiva nella scelta dell’indirizzo sportivo del ragazzo. Tale strategia, che influisce nella formazione dei futuri atleti, ha come scopo quello di evitare di demandare ai genitori un compito così importante e che spesso riflette una loro aspettativa e non una scelta reale del proprio figlio. L’intervento attivo delle istituzioni competenti avrebbe lo scopo di evitare gli abbandoni dell’attività sportiva da parte dei ragazzi, cosa che invece attualmente si registra.

“A Schio stiamo lavorando per un progetto che preveda piu sport per tutti” dichiara l’assessore Munarini “per crescere e migliorarsi come individui e come aspetto sociale che consolidi il valore di Comunità”.