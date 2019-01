SCHIO – Il progetto Maps cerca giovani

Si chiama MAPS ed è l’acronimo di Making Active Participation throughs Structured Dialogue, un progetto per costruire una mappa alternativa dei luoghi più interessanti della provincia di Vicenza. L’iniziativa, proposta e coordinata dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto di Valdagno all’interno del Programma Erasmus + KA3 Dialogo Strutturato, conta 20 comuni partner tra cui Schio e vuole sollecitare un dialogo fra i giovani e i decisori del territorio. Si rivolge infatti ai cittadini dai 16 ai 30 anni che vogliano vivere e agire il territorio.

Le candidature vanno presentate entro il 31 gennaio 2019 compilando il modulo di registrazione online

Il primo meeting si svolgerà dal 07 al 09 marzo 2019 presso il “Faber Box”, il nuovo centro servizi dell’area Campus in Via Tito Livio, 23 a Schio e sarà modulato in 4 sessioni (giovedì e venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno). Parteciperanno almeno 2 giovani per ogni comune partner. A una sessione del sabato inoltre è prevista la partecipazione di un decision maker di ogni Comune (Sindaco, Assessore, Consigliere delegato o comunque una figura tecnica che lavora per l’amministrazione).

Sul sito www.spyglass.cloud sono disponibili la descrizione e i materiali del progetto, per agevolarne la condivisione dei contenuti e la promozione.

Altre informazioni: informagiovani@comune.schio.vi.it, oppure l’Ufficio Progettazione Europea della Cooperativa Sociale Studio Progettoprogettazione@studioprogetto.org.