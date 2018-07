SCHIO – Il mondo degli skaters e la creatività in mostra

Si annuncia un fine settimana che vede i giovani protagonisti con il supporto del Servizio Politiche Giovanili del Comune.

E’ aperta da pochi giorni la Mostra Asphalt – progetto fotografico sviluppato da tre giovani che praticano lo skateboard non solo come sport, ma anche come filosofia di vita. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini , informandoli sulla cultura dello skateboard, praticato da oramai diversi anni e che a partire dal 2020 sarà riconosciuto come specialità olimpica.

“Lo skateboard è come una famiglia, aperta e accogliente, dove non ti devi preoccupare di dimostrare quanto vali, ma semplicemente essere te stesso, mettendo alla prova le tue abilità” dicono i cultori della pratica.

Il progetto fotografico interseca il Festival Sbandi con “Game of Skate”, una mini-sfida tra skaters, in piazza Falcone – Borsellino dalle 17:00 di sabato 14 luglio.

Lo Sbandi Festival viene organizzato assieme a giovani che parteciperanno all’evento a titolo gratuito, esponendo opere, suonando con i loro gruppi, mettendosi in gioco con le loro abilità, esprimendo quello che sanno fare, regalando momenti di emozione e creatività alla cittadinanza .

“Questo è anche l’obiettivo al quale abbiamo lavorato nel costruire il Festival” dichiara Barbara Corzato, assessore ai giovani, “scegliendo volutamente di non pagare professionisti, ma di lavorare fianco a fianco con i nostri giovani, stimolandoli a “uscire allo scoperto”, a vincere il timore di in pubblico, dimostrando quello che sanno fare, accompagnandoli nel percorso organizzativo. Sperimentando giorno per giorno, a ogni difficoltà, la tecnica del problem solving, applicabile in tanti campi e situazioni di vita. L’Amministrazione crede nella valorizzazione dei giovani, perciò investe in risorse umane, assegnando spazi e strumenti in totale gratuità.”