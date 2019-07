SCHIO – IL FUTURO DI RAFFAELLA MASCIADRI, TRA BASKET E SOLIDARIETÀ

Intervista con Raffaella Masciadri, capitano storico del Famila Schio Basket in occasione della “Santa Run-Corri per un amico raro” di venerdì 5 luglio, corsa podistica giunta alla quarta edizione, il cui fine é la raccolta fondi a favore di bambini colpiti da malattie genetiche rare. La corsa si svolge con il patrocinio di Telethon, che quest’anno vuole ringraziare in particolar modo il Famila Basket per il sostegno alla manifestazione. Per il Famila, ritirerà l’attestato speciale di Telethon proprio Masciadri, che poche settimane fa ha chiuso la sua carriera vincendo a Schio il decimo scudetto. Nell’intervista Raffaella Masciadri fa un bilancio della sua prestigiosa carriera, analizzando poi in particolare il suo ultimo anno in maglia Famila. Ma la campionessa parla anche del suo futuro, svelando in anteprima che nella prossima stagione rimarrà con il Famila Schio nelle vesti di Dirigente, ricoprendo il ruolo di Team manager.