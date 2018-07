SCHIO – Il Comune contribuisce a tinteggiare le facciate delle case

Anche per il 2018 il Comune di Schio mette a disposizione un fondo di 40.000 euro di contributi per i cittadini che intendano ritinteggiare le facciate di abitazioni rivolte verso vie e spazi pubblici. Con una novità: possono accedere al contributo i proprietari di edifici residenziali situati non solo nei centri storici e nelle aree collinari, ma nell’intero territorio comunale di Schio, purché in regola con le disposizioni urbanistico edilizie.

Il decoro e il miglioramento dell’estetica della città è infatti tra gli obiettivi fondamentali dell’amministrazione comunale.

È prevista anche l’esenzione dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) per i ponteggi necessari per le tinteggiature fino ad un massimo di 30 giorni.

Il contributo è assegnato anche per la realizzazione della prima tinteggiatura o per l’applicazione di prodotti protettivi su pareti non intonacate (sasso o mattoni faccia vista). Non saranno ammessi più contributi per uno stesso edificio anche se richiesti da soggetti diversi.

Il contributo erogabile per edificio sarà pari al 30% del totale delle spese sostenute per la tinteggiatura fino a un massimo di 5.000 euro.

Le richieste di AMMISSIONE al contributo dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre 2018 allo sportello QuiEdilizia esclusivamente in forma cartacea con consegna a mano previo appuntamento con il personale tecnico che verificherà la correttezza della documentazione presentata.

Per maggiori informazioni è possibile prenotare una consulenza tecnica telefonando allo 0445-691302 nelle seguenti fasce orarie: lunedì e mercoledì: 15.00 – 16.00 martedì – venerdì: 9.00 – 10.00

Saranno finanziati esclusivamente gli interventi iniziati dopo la protocollazione della domanda di contributo e completati entro il 28 giugno 2019.

I contributi verranno erogati fino all’esaurimento del fondo stanziato, procedendo secondo l’ordine di protocollazione delle richieste complete.