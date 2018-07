SCHIO – I Carabinieri sventano truffe agli anziani: bloccato un uomo

L’odioso fenomeno delle truffe agli anziani è da diverso tempo sotto la lente dei militari della Compagnia Carabinieri di Schio. Moltissimi sono stati gli interventi informativi in cui i Carabinieri hanno incontrato le persone anziane, per evidenziare gli indicatori di pericolo che consigliano l’attivazione del numero unico di emergenza 112. Parallelamente sono stati sviluppati, sul territorio, specifici servizi dinamici per “intercettare” i sedicenti truffatori.

Ieri pomeriggio, un signore 83enne di Schio di via Strassegiare ha ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine che gli aveva raccontato come suo figlio “fosse stato coinvolto in un incidente stradale e per risolvere la varie situazioni burocratiche erano necessari 3.000 euro” aggiungendo che “successivamente un avvocato sarebbe passato a ritirare il contante”. Tali comunicazioni telefoniche sono state replicate ad altre utenze corrispondenti ad anziani almeno altre cinque volte.

Ricevuta una prima segnalazione immediatamente la zona d’interesse è stata saturata dalle pattuglie che hanno scoperto in piazza Pubblici Spettacoli un soggetto (corrispondente alle caratteristiche fisiche descritte dagli anziani avvicinati) che si stava allontanando.

L’uomo, C.M., 28enne napoletano con segnalazioni di polizia riferite ad altre truffe e ricettazioni, è stato accompagnato in caserma. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare come lo stesso insieme ad un altro complice, attivamente ricercato, avesse già colpito nei giorni precedenti. Le vittime hanno subito riconosciuto il soggetto come autore sia della tentata truffa, sia di quelle patite nei giorni scorsi dove erano stati raggirati due pensionati, che gli avevano già consegnato circa 3.000 euro. Ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso.

L’invito risulta sempre lo stesso: “Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine o altro ente può chiedere denaro contante o altri beni preziosi per qualsiasi motivo. Non fate entrare sconosciuti in casa ed in caso di dubbio attivate immediatamente i numeri di emergenza per richiedere aiuto presso il vostro domicilio”.