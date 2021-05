Schio, guida ubriaco contromano: trovato con tasso alcolico di 4,30

Sabato sera un uomo è stato fermato a Schio, in via S.G. Bosco e sottoposto ad alcool test, in quanto in evidente stato di ebbrezza. I dati del test hanno evidenziato un livello di alcool totalmente fuori norma: 4,30 g/l, otto volte oltre il limite massimo previsto. La patente gli è stata ritirata, il veicolo sequestrato e sono stati tolti 10 punti sulla patente dell’uomo, un 62enne del posto.

I fatti risalgono alle 19:35 circa, la Polizia Locale Alto Vicentino di Schio era stata allertata del fatto che una Jeep Renegade stava circolando pericolosamente in contromano in via S.G. Bosco di Schio. Sopraggiunte due pattuglie, i poliziotti si erano accertati che la vettura aveva girato da via A. Da Schio immettendosi in via S.G. Bosco a sinistra, nonostante l’obbligo di girare a destra. Fermato dalle pattuglie della Locale, il riscontro etilometrico mostrava l’incredibile dato di 4,30, otto volte sopra il limite consentito per guidare.