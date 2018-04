SCHIO – Gli Astrofili festeggiano 40 anni di attività con una mostra

In occasione del 40° anno di attività, del Gruppo Astrofili di Schio, dal 21 aprile al 1° maggio presso il Lanificio Conte_Spazio SHED di Schio si terrà la mostra “Dal Monte Novegno all’Hubble Telescope”, promossa dal gruppo stesso, con visite guidate per scuole e gruppi, esperimenti, fotografie astronomiche e la storia del Gruppo. Sarà possibile visitare l’esposizione di telescopi, fare esperimenti, leggere pannelli con la storia delle osservazioni da Galileo a oggi, vedere astro-fotografie storiche e 50 poster con le immagini in alta definizione del Telescopio Spaziale Hubble. L’iniziativa rientra nel ciclo Stargate, serie di conferenze e incontri a tema di astronomia, realizzato nell’ambito del tema culturale 2018 del Comune di Schio e che culminerà con la conferenza del premio Nobel Kip Thorne il 23 maggio al Teatro Astra di Schio. Per le visite guidate dedicate alle scolaresche e ai gruppi su prenotazione, saranno disponibili due diversi percorsi. Il primo è dedicato alla forza di gravità e alle distanze, con analisi degli effetti della gravità sul peso, simulazione della curvatura dello spazio – tempo e scoperta delle dimensioni dell’Universo tramite le immagini del Telescopio Spaziale Hubble. Il secondo percorso prende in esame la luce e le distanze, con analisi dello spettro di una sorgente luminosa, delle dimensioni e temperature delle varie stelle e delle informazioni che si possono ottenere dalla parte non visibile dello spettro elettromagnetico. “Questo importante anniversario, non è solo un punto di arrivo ma soprattutto un momento di ripartenza per questo gruppo così vivace e propositivo” – ha dichiarato l’Assessore Roberto Polga – “E la presenza a Schio di una personalità come il premio Nobel Kip Thorne, è solo una delle prove di quante siano preziose queste nostre risorse culturali che vanno ad accrescere la conoscenza di tutta la comunità”. Il Sindaco Valter Orsi ha poi comunicato che è stata stanziata una piccola somma, per la sistemazione dell’Osservatorio del Monte Novegno, così caro agli Astrofili. La mostra sarà aperta al pubblico i sabati, le domeniche, il 25 aprile e l’1 maggio dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 e il 24 aprile dalle 14.00 alle 19.00. Il costo è di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini. Nei pomeriggi dei giorni 21 – 24 – 28 aprile dalle ore 14.00 alle 19.00 sarà presente anche un planetario, con capienza di 25 persone. La visita al planetario, della durata di 40 minuti, consiste in un viaggio alla scoperta del nostro cielo e mira a fornire le basi per riconoscere le costellazioni visibili dall’emisfero nord. Costo della visita a mostra + planetario: 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.