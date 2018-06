SCHIO – Giro d’Italia under 20, un successo per la città

Si va affievolendo l’eco della straordinaria manifestazione sportiva che ha interessato nei giorni scorsi anche la città di Schio: con la 7^ tappa del Giro d’Italia under 23, anche la cittadina scledense ha potuto fregiarsi di un evento prestigioso che ha valorizzato tutto il territorio dell’Alto Vicentino.

I 176 atleti participanti hanno dato prova di tenacia e professionalità confermando che questa prova è la cartina al tornasole per la scoperta e il lancio di talenti destinati a far parlare di sé. “Un diploma di maturità per i giovani atleti prima del professionismo”, si è detto.

Infatti, nel corso delle sue 40 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni, senza dimenticare Marco Pantani che in tre anni arrivò 3°, poi 2° e infine 1°.

Grande soddisfazione dunque, tra le altre, anche nel consegnare il primo Trofeo del Tessitore, premio offerto dal Comune di Schio all’atleta inglese Mark Donovan, leader di classifica che all’arrivo al Pian delle Fugazze si è conquistato la Maglia Rosa.

Particolare plauso va al comando di Polizia Locale per l’organizzazione del servizio di viabilità e a tutte le Forze dell’Ordine. Il Responsabile Organizzativo del Giro d’Italia under 23 ha telefonato al Comandante Scarpellini complimentandosi per il servizio reso e commentando: “Non ho mai visto un servizio del genere ad una tappa, complimenti!”.

La Polizia Locale ha inoltre coordinato quanti hanno collaborato al presidio del territorio, contributi preziosi: dai volontari delle società sportive – in primis l’Associazione sportiva dilettantistica Ciclismo Valleogra, a quelli dei gruppi delle squadre di Protezione Civile; e ancora: i Vigili del Fuoco presenti al centro operativo comunale, il 118, il Comitato Locale della Croce Rossa, i Consigli di quartiere, i nonni vigili, volontari del progetto Piedibus e tanti cittadini singoli che si sono resi disponibili, oltre agli uffici comunali.

Grata del tempo e delle energie profuse da un team veramente invidiabile, l’Amministrazione Comunale di Schio desidera dunque esprimere un grande ringraziamento a quanti hanno concorso alla realizzazione di questa giornata memorabile.