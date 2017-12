SCHIO – Girava con autocarro rumeno non immatricolato: sanzionato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella mattinata di ieri, una pattuglia in servizio a Schio ha controllato un autocarro di nazionalità rumena intestato ad un cittadino residente a Schio. Dagli accertamenti eseguiti è poi emerso che il mezzo, inizialmente immatricolato in Italia, era stato successivamente radiato ed esportato all’estero ottenendo una nuova immatricolazione rumena. Nonostante ciò lo scledense ha continuato ad utilizzarlo sul territorio italiano. Questa procedura gli permetteva di evitare il pagamento della tassa di possesso del veicolo e dell’assicurazione italiana. Il conducente è stato quindi sanzionato per 532 euro, con l’intimazione a provvedere alla reimmatricolazione del veicolo sullo stato italiano.