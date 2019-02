SCHIO – Giovani e sicurezza alla guida: un incontro

Mercoledì 30 gennaio, alle 10,30 fino alle 13,00, presso il Faber Box di Schio, si è svolto un incontro con l’Associazione “Diversamente Disabili”, sulla prevenzione ed il comportamento stradale, rivolto agli studenti.

L’incontro è stato un’occasione, da parte dei relatori, tutti piloti che nonostante il loro handicap svolgono regolarmente attività di guida, per comunicare una importante testimonianza di vita. Una testimonianza che arriva da chi ha vissuto un evento tragico sulla propria pelle, ma non si è lasciato abbattere. Le immagini, i racconti e le testimonianze hanno coinvolto e fatto riflettere gli studenti.

L’iniziativa rientra nel progetto “Like at Woodstock”, patrocinato dal Comune di Schio, per i 50 anni del mitico Festival, che vede il coinvolgimento anche di scuole e associazioni e per il quale si stanno organizzando vari eventi, sino alla due giorni di musica in Area Campagnola, il 16 e 17 agosto prossimi.