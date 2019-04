Schio- Funamboli in Fabbrica Alta

Martedì 30 aprile 2019 si svolgerà, al primo piano della Fabbrica Alta, l’evento di restituzione finale della Master Class “Equilibrio in Fabbrica”, tenuta dal funambolo Andrea Loreni e dalla performer Claudia Conti.

In Fabbrica Alta inizia oggi, infatti, per proseguire fino al 30 aprile con 8 ore di lavoro al giorno, un laboratorio esperenziale rivolto a giovani artisti e professionisti che lavorano nel settore dello spettacolo, ma anche a operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private, che operano nell’economia sociale e culturale.

Durante il laboratorio, il filo d’equilibrio (teso a bassa quota) viene usato come strumento di esplorazione e consapevolezza corporea.Il laboratorio ha l’obiettivo di allenare la postura psico-fisica del funambolo, come modalità di relazione all’ignoto, come possibilità creativa, espressa attraverso un movimento decostruito e riscoperto. I partecipanti imparano a camminare e a relazionarsi con gli altri e con gli oggetti di scena, nel caso specifico il filo teso.

La Master Class, è curata da Andrea Loreni, funambolo, formatore, praticante la meditazione Zen con la collaborazione di Claudia Conti, performer e insegnante di acrobatica aerea

Martedì 30 aprile, dalle 19:00, inizierà un momento di confronto sulle tematiche trattate durante il percorso esperienziale. L’evento, aperto a tutti, sarà un momento di condivisione e un’occasione di networking circa lo stato dell’arte del progetto FabricAltra- percorso rigenerativo culturale del luogo simbolo scledense promosso dal Comune di Schio assieme alla Fondazione Teatro Civico con il coordinamento scientifico del Laboratorio di management dell’arte e della cultura dell’Università Cà Foscari di Venezia.