SCHIO – Frane, iniziati i lavori in via della Potara

Oggi inizieranno i lavori di sistemazione della scarpata di via della Potara in prossimità dell’intersezione con via Rubbio, asportata alcuni anni fa per permettere il transito dei mezzi d’opera ad un cantiere edile limitrofo.

In sostituzione della precedente scarpata verrà realizzata una muratura di sostegno in calcestruzzo che permetterà sia l’allargamento della carreggiata stradale di via Rubbio, sia la posa di un guard rail di protezione tra via della Potara e la sottostante via Rubbio, migliorando così le condizioni di sicurezza dei veicoli in transito.

La viabilità, per i 15 giorni previsti per l’intervento, sarà regolamentata a senso unico alternato sia in via della Potara che in via Rubbio nel tratto interessato dal cantiere. L’operazione si inserisce all’interno dei lavori di consolidamento frane e smottamenti 2018, che ha già visto realizzati recentemente i lavori di consolidamento del versante della strada delle Piane in loc. Pianalto, il ripristino della muratura di sostegno stradale con chiodatura presso ctr. Sessegolo, il consolidamento del ciglio stradale in loc. Castellaro, nonchè il ripristino della funzionalità della rete paramassi in loc. Slavine Negre al Tretto e conseguente riasfaltatura del tratto stradale danneggiato dal materiale franato, nonchè la sostituzione della rete paramassi in via della Sila con contestuale sistemazione di alcune opere di sostegno stradale in cedimento in corrispondenza di alcune vallecole. L’importo dell’opera di realizzazione della muratura di via della Potara è di complessivi 15.000 euro.