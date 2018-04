SCHIO – Frana, riaperta la strada del Tretto

Riapre la Strada Provinciale 65 del Tretto dopo che gli eventi franosi del 12 marzo scorso avevano reso necessaria la chiusura di un tratto. Sono infatti terminati alcuni lavori quali la riduzione volumetrica di alcuni massi instabili e la posa di una rete paramassi provvisoria.

I lavori più urgenti proseguiranno anche i prossimi giorni per completare le chiodature per il placcaggio dei due ammassi rocciosi fessurati e per la successiva posa di una barriera paramassi a protezione del tratto di versante orientato verso la contrada Nogare.

Dal 26 aprile quindi anche il trasporto scolastico potrà tornare ai percorsi normali. Per la porzione ancora interessata ai lavori, in corrispondenza del cantiere, la circolazione verrà comunque disciplinata a senso unico alternato.