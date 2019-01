SCHIO – “Fole e Filò”, il cantastorie in teatro

Per la rassegna “Schio Teatro Veneto” in scena, venerdì 1° febbraio ore 21.00 al Teatro Civico di Schio (VI), l’attoreFilippo Tognazzo in “Fole e Filò – sette storie per sette province” accompagnato da Claudio Conforto alla fisarmonica. Una storia per ogni provincia, che disegna un percorso immaginario fra fiumi, grotte, cave e campi per far conoscere storie e miti del Veneto: la bambina di nebbia che appare e scompare nelle notti di novembre, il pesce siluro che dorme sul fondo nelle paludi rodigine, i briganti nascosti nelle dolomiti bellunesi, le anguane misteriose che popolano la laguna. Fra le fonti utilizzate, oltre a racconti e leggende tradizionali, si ricordanoFiabe Italiane di Italo Calvino, Veneto Perduto di Dino Coltro, Lo cunto de li cunti di Giovanni Basile e varie contaminazioni poetiche con citazioni tratte dalle opere di Romano Pascutto, Ernesto Calzavara e Berto Barbarani. La narrazione intreccia racconti popolari, leggende e cronaca, ridisegnando un Veneto sconosciuto.

Nello spettacolo la musica ha una funzione non solo evocativa (suggerendo atmosfere e creando tensione), ma anche drammaturgica. Contribuisce, infatti, a sviluppare la storia, introducendo nuovi personaggi (sul modello di Pierino e il lupo di Prokof’ev) e, a volte, aiutando i protagonisti nelle loro peripezie. Suggestivi effetti sonori vengono realizzati dal vivo, creando un’atmosfera magica e affascinante che aiuterà il pubblico a riscoprire un Veneto intriso di mistero e poesia.