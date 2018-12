SCHIO – Fermato con documenti falsi, segnalato

Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato soprattutto i Comuni compresi tra Piovene Rocchette e Isola Vicentina, i militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno deferito in stato di libertà N.A., serbo di 50 anni, poiché non ha ottemperato senza giustificato motivo all’ordine di esibizione di un documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello stato. Egli, girovagando a piedi lungo le vie del centro, ha cercato di eludere il controllo esibendo, come documento d’identità, una fotocopia a colori di carta d’identità straniera illeggibile. Sottoposto a fotosegnalamento, si è appurato che N.A. è gravato da numerosi pregiudizi di polizia. E’ probabile che, dato l’orario ed il comportamento, il serbo si trovasse in zona per commettere qualche tipologia di reato predatorio che è stato scongiurato dai controlli preventivi dei Carabinieri.